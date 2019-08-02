Калининградца отправили в колонию строгого режима за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-02T14:59:07+03:00

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В Советске осудили водителя за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В октябре прошлого года местного жителя поймали пьяным за рулем и лишили прав на полтора года, а заодно дали 13 суток административного ареста. Однако на путь исправления мужчина не встал и 28 апреля этого года он вновь сел за руль в состоянии опьянения. Задержали его инспекторы ГИБДД на ул. М. Горького в Советске.

На мужчину завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишил прав на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU