2019-08-02T15:31:53+03:00
Происшествия

Калининградец обокрал сразу трех детишек

Мужчина не смог пройти мимо оставленных на столе мобильных телефонов
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Зеленоградского района обратилась мать троих детей. Женщина сообщила, что у ее крошек кто-то украл мобильные телефоны. Тоже три.

За дело взялись сотрудники угрозыска. Первым делом они выяснили обстоятельства преступления. Оказалось, беспечные тинейджеры оставили свои гаджеты на уличном столе одного из кафе на Курортном проспекте, а сами куда-то отошли. Вернулись – мобильников нет. Пришлось идти жаловаться маменьке.

Поняв алгоритм действий, стражи порядка опросили свидетелей и возможных очевидцев, а главное – отсмотрели записи ближайших камер видеонаблюдения, которыми нынешний Зелик напичкан под завязку. Техника не подвела: на кадрах вполне четко (не вампир поди) отобразился мужичок, который, проходя мимо, небрежным жестом смахнул чужие телефоны со стола.

Личность вора установили – им оказался 32-летний калининградец. Все три умыкнутых мобилы у него были обнаружены и, понятное дело, изъяты. Преступнику светит провести до следующих пяти лет совсем не на курорте.

«То бензин, а то – дети!» (с)

ИСТОЧНИК KP.RU

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