Алиханов пообещал открыть движение по Киевской через 3-4 месяца

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-02T16:01:34+03:00

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Движение по ул. Киевской в Калининграде откроют по одной полосе после того, как будут уложены нижние слои асфальта. Ориентировочно это произойдет через 3-4 месяца, написал в своем Instagram губернатор Антон Алиханов.

- Ситуацию отслеживаем постоянно, оперативно реагируем на проблемы, выстроили коммуникацию с ответственными на местах. Вместе с дорожниками выезжали на Киевскую, договорились ускорить ремонт, - добавил глава региона.

Рабочий день у бригад, которые работают на Киевской, теперь начинается с 8 утра, сообщил губернатор. Сейчас рабочие снимают верхний слой асфальта и брусчатку, демонтирована контактная сеть и порядка 70% трамвайных рельс.

- Сделали грейдирование ул. Узловая. На ул. Южной ведутся работы по увеличению радиуса поворота на ул. Суворова, на выходных расставят бордюры, заасфальтируют. На перекрестке улиц Суворова-Железнодорожная закрыли левый поворот, - написал Антон Алиханов. - Городские власти перенастроили светофоры на улицах Калинина, Киевской, Суворова Железнодорожной. Сегодня изменят интервал работы светофора на перекрестке Судостроительная-Инженерная-Батальная. На мосту на Киевский реверсивный светофор включен на постоянный режим для въезда в город. Областные дорожники на выезде с Аллеи Смелых и Камской также перенастроили светофоры, минимизируя заторы на дорогах в Московском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU