В июле камеры «Безопасного города» зафиксировали в Калининграде четыре случая вандализма
В июле камеры системы «Безопасный город зафиксировали в Калининграде четыре факта вандализма и порчи городского имущества. Также операторы шесть раз передали в полицию информацию о нарушении общественного порядка, в четырех случаях фиксировали драки и один случай применения оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего за месяц операторы зафиксировали 342 инцидента, треть из них – это распитие спиртного в общественных местах. Также камеры записали 170 ДТП, в пяти из которых пострадали велосипедисты или пешеходы. В трех случаях один из участников покинул место ДТП.
Обстановку на улицах Калининграда и в городах области сейчас контролируют 1 200 камер наружного видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город». За I полугодие 2019 года с помощью камер комплекса удалось раскрыть 116 преступлений и пресечь 310 административных правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU