Генподрядчик обещает в ноябре закрыть тепловой контур онкоцентра в Калининграде

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-02T18:12:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сроки строительства онкоцентра в Калининграде по отдельным блокам опасений не вызывают, власти надеются на синхронную работу по всем блокам. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего выезда на объект, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Самое главное для нас – закрыть тепловой контур до первых морозов. Если мы это сделаем, то онкоцентр будет построен в срок – до конца следующего года. Пока мы видим, что усилия, которые прикладываются генподрядчиком и субподрядчиком, достаточны для выполнения этой задачи, - сказал он.

Генподрядчик заверил главу региона, что строители приложат все усилия для того, чтобы 15-20 ноября полностью закрыть тепловой контур, провести отопление и начать внутренние работы, включая обустройство инженерных сетей.

Сейчас на стройплощадке трудятся 360 человек, в том числе на первом, самом большом, блоке – в ночную смену, и в ближайшее время их число будет увеличиваться. В возведении объекта участвуют 14 единиц техники. Полностью завершен нулевой цикл, сейчас на каждом блоке выполняется гидроизоляция. На первом и третьем блоках возводится первый этаж, на втором, четвертом и пятом блоках – второй. Также идет завершение согласования по отделочным материалам для фасада.

ИСТОЧНИК KP.RU