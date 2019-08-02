2019-08-02T22:54:40+03:00
Спорт

Женская сборная России по волейболу обыграла Мексику в Калининграде

Роман Китайцев
Поделиться:
..Фото: Роман Китайцев
Изменить размер текста:

В Калининграде прошли первые матчи квалификационного раунда на Олимпиаду в Токио. Сборная России обыграла команду Мексики со счетом 3:0 (25:13, 25:8, 26:24). Больше всего очков набрала диагональная Наталья Гончарова (12).

Отметим, что первой парой сегодня играли команды Южной Кореи и Канады. Канадки потерпели поражение 1:3.

Завтра турнир продолжиться матчами Южная Корея - Мексика (время 16:00) и Россия - Канада (время 19:00).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24