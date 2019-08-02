Женская сборная России по волейболу обыграла Мексику в Калининграде

2 Авг. 22:53 2019-08-02T22:54:40+03:00

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В Калининграде прошли первые матчи квалификационного раунда на Олимпиаду в Токио. Сборная России обыграла команду Мексики со счетом 3:0 (25:13, 25:8, 26:24). Больше всего очков набрала диагональная Наталья Гончарова (12).

Отметим, что первой парой сегодня играли команды Южной Кореи и Канады. Канадки потерпели поражение 1:3.

Завтра турнир продолжиться матчами Южная Корея - Мексика (время 16:00) и Россия - Канада (время 19:00).

ИСТОЧНИК KP.RU