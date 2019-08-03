2019-08-03T09:38:56+03:00
Общество

Архитекторы предложат варианты развития парка Теодора Кроне в Калининграде

Воркшоп начнет свою работу утром в субботу 3 августа
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу в Калининграде начнет свою работу двухдневный воркшоп по разработке концепции развития и обустройства территории исторического парка им. Теодора Кроне. Как сообщают организаторы мероприятия, в этой работе примет участие Калининградское региональное отделение союза архитекторов России в партнерстве с администрацией города.

- Воркшоп включает теоретическую и практическую части, - поясняют организаторы. - В теоретической части (утро субботы) будут представлены исходные данные, касающиеся положения парка в структуре города, его истории и современного состояния, пожеланий пользователей. В практической части участники воркшопа займутся выработкой возможных архитектурно-градостроительных, функциональных, культурных сценариев использования территории парка.

Итогом работы должны стать концептуальные предложения по использованию и обустройству территории парка им. Теодора Кроне, включая карту-схему, описание и обоснование предлагаемого сценария развития парка.

Ожидается, что воркшоп станет первым этапом разработки архитектурно-градостроительной концепции приспособления парка им. Теодора Кроне для современного использования. Осенью пройдет конкурс на разработку соответствующей архитектурно-градостроительной концепции, техническое задание которого будет составлено с учетом проектных идей и решений, предложенных на воркшопе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советске автомобилистка не пожелала уступать дорогу пенсионеру на скутере – мужчина получил травмы
Под Калининградом после лобового столкновения автомобилей погиб пассажир
В Янтарном мужчина из ревности пырнул ножом своего приятеля
Калининград попал в пятерку городов, рекомендованных польским мотоциклистам для посещения
На Южной улице в Калининграде автобус столкнулся с Фольксвагеном
Калининградка обокрала своего знакомого, решившего подвезти ее до дома
В Гусеве на пьяного мотоциклиста, из-за которого пострадала пассажирка, завели уголовное дело
Организаторы фестиваля «100 лет Девау» попросили калининградцев скосить траву у здания аэровокзала
Женская сборная России по волейболу обыграла Мексику в Калининграде
Генподрядчик обещает в ноябре закрыть тепловой контур онкоцентра в Калининграде
В июле камеры «Безопасного города» зафиксировали в Калининграде четыре случая вандализма
Алиханов пообещал открыть движение по Киевской через 3-4 месяца
Калининградец обокрал сразу трех детишек
Калининградца отправили в колонию строгого режима за повторное пьяное вождение
В Правдинском районе мужчина украл и съел барана
В Калининграде появится новый троллейбусный маршрут
Руины Королевского замка в Калининграде закроют стеклянным куполом
В Калининграде разведут два моста
Жителей Балтрайона подвезут к рельсобусам на бесплатных шаттлах (расписание)