Архитекторы предложат варианты развития парка Теодора Кроне в Калининграде

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-03T09:38:56+03:00

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В субботу в Калининграде начнет свою работу двухдневный воркшоп по разработке концепции развития и обустройства территории исторического парка им. Теодора Кроне. Как сообщают организаторы мероприятия, в этой работе примет участие Калининградское региональное отделение союза архитекторов России в партнерстве с администрацией города.

- Воркшоп включает теоретическую и практическую части, - поясняют организаторы. - В теоретической части (утро субботы) будут представлены исходные данные, касающиеся положения парка в структуре города, его истории и современного состояния, пожеланий пользователей. В практической части участники воркшопа займутся выработкой возможных архитектурно-градостроительных, функциональных, культурных сценариев использования территории парка.

Итогом работы должны стать концептуальные предложения по использованию и обустройству территории парка им. Теодора Кроне, включая карту-схему, описание и обоснование предлагаемого сценария развития парка.

Ожидается, что воркшоп станет первым этапом разработки архитектурно-градостроительной концепции приспособления парка им. Теодора Кроне для современного использования. Осенью пройдет конкурс на разработку соответствующей архитектурно-градостроительной концепции, техническое задание которого будет составлено с учетом проектных идей и решений, предложенных на воркшопе.

ИСТОЧНИК KP.RU