В Гусеве на пьяного мотоциклиста, из-за которого пострадала пассажирка, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-03T11:14:39+03:00

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Гусевский мотоциклист, попавший в ДТП в феврале прошлого года, привлечен к уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в отношении 28-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения».

- Установлено, что в феврале 2018 года мужчина, управляя мотоциклом марки «Ямаха», следовал по улице Победы, - сообщает пресс-служба ведомства. - В районе дома №52 он повернул, не убедившись в безопасности маневра, что привело к столкновению с автомобилем. В результате 37-летняя пассажирка мотоциклиста получила тяжкие травмы.

Полицейские установили, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина был лишен права управления транспортными средствами.

Максимальный срок, который предстоит отсидеть нарушителю, составляет 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU