Калининградка обокрала своего знакомого, решившего подвезти ее до дома

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-03T12:04:26+03:00

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Калининградец лишился мобильного телефона, правда, не совсем понял, как это произошло. Установить, кто именно похитил смартфон, 33-летнему местному жителю помогли сотрудники дежурной части ОМВД России по Ленинградскому району, к которым он обратился с заявлением о краже. Заявитель сообщил, что мобильный телефон стоимостью свыше 22 000 рублей у него похитили при неизвестных обстоятельствах.

Полицейские выяснили, что накануне мужчина подвозил на личном автомобиле свою знакомую. Оперативники уголовного розыска выяснили, что 31-летняя знакомая оказалась неоднократно судимой за совершение имущественных преступлений. Установлено, что во время поездки злоумышленница отвлекла внимание потерпевшего и похитила гаджет. Впоследствии она продала мобильник, а средства потратила на собственные нужды.

Сейчас против любительницы чужих смартфонов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи – лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU