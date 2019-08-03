2019-08-03T12:43:04+03:00
Происшествия

На Южной улице в Калининграде автобус столкнулся с Фольксвагеном

Иван МАРКОВ
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ДТП на ЮжнойДТП на ЮжнойФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Жизнь автомобилистов, запертых в Московоском районе ремонтом улицы Киевской, в субботу утром усложнилась еще больше. Улица Южная, через которую городские власти устроили проезд от моста на Киевской в сторону улицы Суворова, была частично заблокирована в результате ДТП.

Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, 40-й автобус компании-перевозчика «Тотем» перед путепроводом столкнулся с автомобилем Фольксваген Гольф, из-за чего движение по левой стороне улицы было невозможно.

Через некоторое время транспортные средства обоих участников ДТП отогнали к Южному вокзалу для оформления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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