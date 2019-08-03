Калининград попал в пятерку городов, рекомендованных польским мотоциклистам для посещения

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-03T13:17:20+03:00

Среди преимуществ городов, вошедших в топ-5, были названы отсутствие толп туристов, забитых дорог и ужасных цен

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Калининград вошел в очередной туристический рейтинг. На этот раз польское мото-сообщество Scigacz составило топ-5 городов Европы, рекомендованных для посещения своим читателям. Среди преимуществ пятерки были названы относительно небольшой туристический трафик, гораздо меньший, чем в популярных местах, хорошие дороги и отсутствие высоких цен.

- Кёнигсберг, или Калининград, красивый город, который стоит увидеть, - пишут о нашем городе, - с необычайной атмосферой и значительной концентрацией памятников. Теперь, когда Россия ввела электронные визы, этот регион можно посетить без каких-либо проблем. Стоит въехать в Калининградскую область с литовской стороны по чрезвычайно очаровательной Куршской косе.

Мотоциклистам рекомендуют посмотреть башню Врангеля, музей янтаря, Королевские ворота и «брутальное здание на центральной площади», то есть Дом Советов.

В числе минусов называются «довольно дорогие телефонные звонки».

Также в пятерку вошли города Литвы, Чехии, Сербии и датский остров Борнхольм.

ИСТОЧНИК KP.RU