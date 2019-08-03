В Янтарном мужчина из ревности пырнул ножом своего приятеля

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-03T14:04:24+03:00

Приревновал он его во время распития алкоголя

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В Янтарном задержан 40-летний мужчина, пырнувший ножом своего приятеля. О происшествии в дежурную часть МО МВД России «Светлогорский» сообщила жительница курортного поселка рассказавшая полицейским, что у подъезда дома по улице Советской лежит мужчина в крови. Пострадавший был оперативно госпитализирован в больницу, где медики выяснили, что у него проникающее ножевое ранение в грудь.

- На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 40-летний приятель пострадавшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Мужчина пояснил, что во время распития алкогольной продукции приревновал свою жену к другу и ударил его ножом.

Так как ножевое ранение было расценено как тяжкий вред здоровью, агрессору грозит статья, предусматривающая лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU