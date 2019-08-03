2019-08-03T15:40:57+03:00
Происшествия

Под Калининградом после лобового столкновения автомобилей погиб пассажир

ДТП произошло в районе полуночи между Орловкой и Сосновкой Гурьевского района
Иван МАРКОВ
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Автомобили, столкнувшиеся в Гурьевском районеАвтомобили, столкнувшиеся в Гурьевском районеФото: УМВД по Калининградской области
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В пятницу 2 августа в Гурьевском районе произошло смертельное ДТП. Происшествие случилось в 23 часа 35 минут на трассе «Калининград-Зеленоградск». «Хендай Солярис», двигавшийся со стороны поселка Орловка в направлении Сосновки под управлением 45-летнего водителя на 18-м километре дороги столкнулся с двигавшимся ему навстречу автомобилем марки «Рено Логан» под управлением 40-летнего водителя.

В результате лобового столкновения оба водителя, а также пассажир «Логана» получили серьезные травмы. Меньше всего повезло 40-летнему пассажиру «Соляриса». Он скончался до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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