Под Калининградом после лобового столкновения автомобилей погиб пассажир

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-03T15:40:57+03:00

ДТП произошло в районе полуночи между Орловкой и Сосновкой Гурьевского района

Изменить размер текста: A A

В пятницу 2 августа в Гурьевском районе произошло смертельное ДТП. Происшествие случилось в 23 часа 35 минут на трассе «Калининград-Зеленоградск». «Хендай Солярис», двигавшийся со стороны поселка Орловка в направлении Сосновки под управлением 45-летнего водителя на 18-м километре дороги столкнулся с двигавшимся ему навстречу автомобилем марки «Рено Логан» под управлением 40-летнего водителя.

В результате лобового столкновения оба водителя, а также пассажир «Логана» получили серьезные травмы. Меньше всего повезло 40-летнему пассажиру «Соляриса». Он скончался до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU