2019-08-03T16:36:18+03:00
Происшествия

В Советске автомобилистка не пожелала уступать дорогу пенсионеру на скутере – мужчина получил травмы

Иван МАРКОВ
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В Советске утром 2 августа произошло ДТП, причиной которого стала неуважение автомобилистки к водителю двухколесного транспорта.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в 10 часов 40 минут на улице Гагарина, в районе дома № 9.

- 45-летняя женщина, управляя автомобиля марки «Рено Канго», при начале движения от правого края проезжей части дороги в сторону улицы Дружбы, не уступила дорогу 66-летнему водителю скутера марки «Зипп», двигающемуся в попутном направлении, - поясняет обстоятельства происшествия пресс-служба ведомства.

В результате ДТП водитель скутера получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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