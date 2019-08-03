В Калининграде с территории «Автотора» вывезли 100-килограммовую авиабомбу

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-03T16:53:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде обнаружена еще один крупный боеприпас времен Великой Отечественной войны. На этот раз спасателям пришлось выезжать на территорию ООО «Автотор».

- 2 августа 2019 года в 13:15 с территории ООО «Автотор» ГО «Город Калининград» специалистами ФКГУ «Невский спасательный центр МЧС России» вывезена для последующего уничтожения авиабомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба МЧС. - Для вывоза авиабомбы была создана группировка сил и средств РСЧС в составе 19 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России было привлечено 9 человек и 3 единицы техники.

Напомним, в последний раз такой крупный боеприпас был обнаружен в Калининграде меньше месяца назад. Тогда авиабомбу нашли на стройплощадке в районе улицы Ростовской.

ИСТОЧНИК KP.RU