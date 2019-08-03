В Зеленоградске четвертый день разыскивают пропавшую пожилую женщину

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-03T17:54:09+03:00

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Под Зеленоградском 31 июля ушла из дома и не вернулась 78-летняя пенсионерка. Объявление о пропаже появилось в группе «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в субботу 3 августа.

Как сообщают родственники пожилой женщины, она страдает старческим слабоумием и очень плохо знает город, так как переехала в Зеленоградск из Красноярска меньше года назад.

- Потерялась на даче в снт Сосновка, 7 поле, участок 7 а, - пишут ее родственники. - Рост примерно 155 см, волосы светлые, худенькая, над губой справа родинка. Одета в бежевую спортивную кофту, черную юбку ниже колена и короткие резиновые сапоги. Будем благодарны за любую информацию. Тел. 8(921)612-15-28 Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU