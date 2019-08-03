2019-08-03T19:10:49+03:00
Происшествия

В Калининграде по вине водителя автобуса пострадала 78-летняя пассажирка

Женщина упала из-за резкого старта
Иван МАРКОВ
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В ДТП попал автобус МАЗВ ДТП попал автобус МАЗФото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в очередной раз по вине водителя автобуса пострадал пассажир. ДТП случилось 2 августа в 19 часов 40 минут на Ленинском проспекте.

- 57-летний водитель, управляя автобусом марки «МАЗ 203085», двигаясь по Ленинскому проспекту, со стороны площади Победы в сторону улицы Театральная, - сообщает подробности пресс-служба УМВД по Калининградской области, - при начале движения от остановочного пункта, допустил падение 78-летней пассажирки.

Пенсионерка, как сообщается, в результате ДТП получила травмы.

Напомним, за минувший месяц в Калининграде пострадало минимум два пассажира общественного транспорта. Первый инцидент случился в субботу 6 июля из-за резкого торможения автобуса, а второй - в пятницу 26 июля, пострадала сразу три пассажира маршрутного такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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