Студенты из девяти стран Европы построили ограду у Танцующего леса на Куршской косе
Около семидесяти студентов различных вузов из девяти стран (России, Словакии, Чехии, Эстонии, Беларуси, Германии, Латвии, Польши, Швеции) провели субботник в Танцующем лесу на Куршской косе. Как сообщает пресс-служба национального парка, молодые люди и девушки 1 августа из подготовленных жердей создали ограждение в виде плетня на главной аллее экологической тропы и убрали мусор на морском побережье в окрестностях поселка Лесной.
Мероприятие прошло в рамках пятого международного водного похода. 31 июля студенты на восьми ялах добрались до косы по Куршскому заливу из Полесска.
Известно, что на время похода запланирована насыщенная образовательная программа, включающая лекции и практические занятия по экологии Балтики, гидробиологии, энергоэффективности, изучению экосистемы Куршского залива и возобновляемых источников энергии.
ИСТОЧНИК KP.RU