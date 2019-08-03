Студенты из девяти стран Европы построили ограду у Танцующего леса на Куршской косе

СЕГОДНЯ 20:22 2019-08-03T20:23:13+03:00

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Около семидесяти студентов различных вузов из девяти стран (России, Словакии, Чехии, Эстонии, Беларуси, Германии, Латвии, Польши, Швеции) провели субботник в Танцующем лесу на Куршской косе. Как сообщает пресс-служба национального парка, молодые люди и девушки 1 августа из подготовленных жердей создали ограждение в виде плетня на главной аллее экологической тропы и убрали мусор на морском побережье в окрестностях поселка Лесной.

Мероприятие прошло в рамках пятого международного водного похода. 31 июля студенты на восьми ялах добрались до косы по Куршскому заливу из Полесска.

Известно, что на время похода запланирована насыщенная образовательная программа, включающая лекции и практические занятия по экологии Балтики, гидробиологии, энергоэффективности, изучению экосистемы Куршского залива и возобновляемых источников энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU