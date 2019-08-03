2019-08-03T23:05:37+03:00
Спорт

Волейбольная сборная России разгромила Канаду в Калининграде

Роман Китайцев
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..Фото: Роман Китайцев
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Второй игровой день Олимпийского квалификационного турнира по волейболу среди женских команд в Калининграде закончился победой сборной России над сборной Канады со счетом 3-0 (25:13, 25:21, 25:22). Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, на счету которой 21 очко. 14 очков принесла команде Ирина Воронкова.

Во втором матче дня выясняли отношения сборные Южной Кореи и Мексики. Кореянки уверенно победили 3-0 (25:21, 25:15, 26:24).

Таким образом, сборные России и Кореи имеют в активе по две победы, и выявят победителя турнира завтра, 4 августа, в очном противостоянии (время матча 19:00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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