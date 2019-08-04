2019-08-04T11:50:29+03:00
Звезды

В 2020 году фестиваль «Калининград Сити Джаз» переедет на остров Канта

Николай Литвинов
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О переносе основатель и президент фестиваля Владимир Кацман объявил со сцены во время субботнего концерта. По словам бизнесмена, «Калининград Сити Джза», который в следующем году отметит 15-летие, впервые пройдет не в Центральном парке города, а на острове Канта. В этом году, напомним, организаторы впервые установили две сцены.

Сегодня вечером «Калининград Сити Джаз» - 2019 закроется выступлениями OxyJazz, Ground Heights, Anduze & The Parov Stelar Horns, Illi Vinilli, Paigey Cakey и Смоки Мо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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