2019-08-04T12:02:20+03:00
Происшествия

На улице Невского в Калининграде такси с пассажирами врезалось в дерево

Николай Литвинов
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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ДТП произошло около 8 часов утра. По словам очевидцев, «Шкода», принадлежащая одной из фирм такси, при выполнении маневра на большой скорости не удержалась на дороге. Автомобиль бросило на растущее на тротуаре дерево. Удар пришел в сторону водителя.

На место прибыл экипаж ДТП и «скорая помощь». Двух человек госпитализировали, третий от помощи медиков отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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