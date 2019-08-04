На улице Невского в Калининграде такси с пассажирами врезалось в дерево
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
ДТП произошло около 8 часов утра. По словам очевидцев, «Шкода», принадлежащая одной из фирм такси, при выполнении маневра на большой скорости не удержалась на дороге. Автомобиль бросило на растущее на тротуаре дерево. Удар пришел в сторону водителя.
На место прибыл экипаж ДТП и «скорая помощь». Двух человек госпитализировали, третий от помощи медиков отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU