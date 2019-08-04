150 единиц техники и 200 боевых задач: В Калининградской области начинаются крупные учения артиллерии и ракетных войск

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-04T12:47:33+03:00

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На Балтийском флоте стартовал плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса флота. Как сообщили в пресс-службе флота, сразу на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники, а также соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота.

Всего артиллеристам и ракетчикам предстоит выполнить свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», и другого артиллерийского вооружения. В программе также проведение тактического учения по управлению огнем артиллерии 11 армейского корпуса.

- Целью учений является поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении, - отмечают в Балтфлоте.

Учения продлятся до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU