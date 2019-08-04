В Калининграде ищут дублеров Паулины Андреевой и Игоря Верника для съемок фильма "Цой"

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-04T14:14:43+03:00

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В нашем городе стартовала подготовка к съемку автобиографической ленты «Цой». Как сообщают в группе «Съемки кино Калининград», киношники ищут дублеров Игоря Верника и Паулины Андреевой.

Заменить Игоря Верника может мужчина ростом 177, размер ноги 42, общий размер одежды 48, бедра 103 см, талия 89, грудь 95 см.

Девушка, которая станет дублершей Паулины Андреевой, должна иметь рост 178 см, размер ноги 39, общий размер одежды 42-44, бедра 90-92, талия 62 см, грудь 85см.

- Главное совпадение по росту, размеру одежды и отдаленно прическе, седину сделают гримеры, - обещают организаторы съемок.

ИСТОЧНИК KP.RU