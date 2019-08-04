2019-08-04T14:35:12+03:00
Общество

Пилот рейса Москва-Калининград объявил о посадке в "аэропорту имени Канта"

Николай Литвинов
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Несмотря на то, что официальное переименование калининградского аэропорта «Храброво» состоялось еще в мае, не все пилоты регулярных рейсов успели к этому привыкнуть. А некоторые, похоже, во время голосования поддерживали совсем другой вариант.

Так, после приземления одного из воскресных рейсов Москва-Калининград, командир экипажа объявил пассажирам, что «самолет произвел посадку в аэропорту «Храброво» имени Иммануила Канта».

Об этом на своей странице в Фэйсбук сообщил летевший рейсом калининградец Владимир Дулов.

«Елизавета Петровна не приживается»,- констатировал он.

Напомним, полное правильное название нашего аэропорта звучит как «Аэропорт Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны». В итоговом голосовании за присвоение имени Иммануил Кант занял третье место, пропусти вперед Александра Василевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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