«Будем восстанавливать»: Замок Рагнит в Немане передали в бессрочное пользование владельцам сыроварни

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-04T15:35:56+03:00

Изменить размер текста: A A

О планах восстановить замок в своем Instagram объявил владелец ресторана Deutsches Haus и сыроварни «Тильзит-Рагшнит» Иван Артюх.

- Мы получили замок в бессрочное пользование и будем его восстанавливать, - сообщил в видеообращении Артюх. – Впереди длинный путь, и мы надеемся на моральную и материальную поддержку всех неравнодушных. Будем обращаться к областным и европейским властям. Глядишь, помогут.

Замок Рагнит был построен в ХIII-начале ХV веков на месте прусской крепости Раганита. В ходе военных действий 1945 года замок практически не пострадал, но был сильно разрушен в послевоенные годы, в том числе, во время киносъемок на его территории известной советской киноленты «Двадцать дней без войны» Алексея Германа. На руинах замка также проходили съемки фильма «Солдат и слон» с Фрунзиком Мкртчаном в главной роли, а в 90-е годы – фильма «Я – русский солдат», в ходе которого на территории сооружения также производились взрывные работы.

В 2007 году Рагнит был поставлен на официальный учет в качестве объекта культурного наследия регионального значения. До настоящего времени сохранились стены цитадели и западная башня в руинированном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU