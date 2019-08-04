2019-08-04T18:08:44+03:00
Происшествия

В Калининграде водитель сбил 12-летнего подростка и скрылся

Николай Литвинов
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ДТП произошло на Советском проспекте. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, неустановленный водитель «Опеля» при заезде на АЗС «Роснефть», при повороте направо наехал на 12-летнего велосипедиста. Подросток в это время ехал по тротуару на велосипеде. Водитель скрылся с места происшествия. Мальчик. доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, предусмотрена административная ответственность в виде лишения «прав» сроком до полутора лет или арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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