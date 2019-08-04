Под Калининградом «Ауди» врезался в два придорожных дерева

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-04T18:12:19+03:00

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Авария произошла на 4 километре автодороги "Заречье - Придорожное". Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 27-летний водитель «Ауди 80» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От удара машину отбросило на следующее дерево слева по ходу движения, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы и доставлен в больницу, сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU