Под Калининградом «Ауди» врезался в два придорожных дерева
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Авария произошла на 4 километре автодороги "Заречье - Придорожное". Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 27-летний водитель «Ауди 80» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От удара машину отбросило на следующее дерево слева по ходу движения, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы и доставлен в больницу, сообщили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU