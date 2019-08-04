Синоптики прогнозируют дожди почти всю неделю в Калининграде

СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-04T19:10:59+03:00

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Начало августа в Калининграде совершенно точно не будет жарким. По прогнозам Гидрометцентра России, температура воздуха всю предстоящую неделю останется стабильной, но невысокой. Термометр покажет +21..+22 градуса днем и +13..+16 по ночам.

Почти всю неделю ожидаются осадки. Исключением станет только понедельник, а во вторник и среду не исключены ливни. Скорость ветра увеличится в пятницу и достигнет 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU