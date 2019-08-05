Отыгрались с 0-2: Сборная России победила Южную Корею в Калининграде и отобралась на Олимпиаду

СЕГОДНЯ 00:12 2019-08-05T00:12:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Игра прошла в воскресенье вечером в калининградском спорткомплексе «Янтарный». В третьем, заключительном матче квалификации в олимпийский Токио, женская сборная России по волейболу совершила сумасшедший камбэк и выиграла заветную путевку на Олимпиаду.

По ходу матча наши девушки проигрывали 0-2 по партиям и 18:22 в третьем сете. Выиграв третью партию, россиянки разгромили соперниц в четвертой. Завершающая, пятая партия была сложной, но нашу команду уже было не остановить, в итоге 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 13:11).

Видео победы и радость 7 тысяч фанатов смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU