Отыгрались с 0-2: Сборная России победила Южную Корею в Калининграде и отобралась на Олимпиаду
.Фото: Роман Китайцев
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Игра прошла в воскресенье вечером в калининградском спорткомплексе «Янтарный». В третьем, заключительном матче квалификации в олимпийский Токио, женская сборная России по волейболу совершила сумасшедший камбэк и выиграла заветную путевку на Олимпиаду.
По ходу матча наши девушки проигрывали 0-2 по партиям и 18:22 в третьем сете. Выиграв третью партию, россиянки разгромили соперниц в четвертой. Завершающая, пятая партия была сложной, но нашу команду уже было не остановить, в итоге 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 13:11).
Видео победы и радость 7 тысяч фанатов смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU