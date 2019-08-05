Житель Германии пытался провезти через границу в Мамоново награды времен Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-05T10:14:11+03:00

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На территории пункта пропуска Мамоново-Гроново задержали мужчину, который пытался вывезти из Калининградской области антикварные награды времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, гражданин России, постоянно проживающий в Германии, вез в бардачке своего авто три знака с изображением орлов, штыков и винтовок. Эти предметы не были задекларированы.

«Согласно заключению таможенного эксперта все три предмета являются подлинными наградами Германии, созданными в период Второй мировой войны и относятся к категории культурных ценностей как предметы фалеристики, созданные более 50 лет назад», - сообщили в таможне.

По закону вывоз культурных ценностей из России возможен только при условии их декларирования.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU