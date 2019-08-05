На улицу Флотскую в Калининграде стали заходить рейсовые автобусы

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-05T10:23:19+03:00

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В микрорайоне Восточный началось движение общественного транспорта по отремонтированной улице Флотской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Раньше автобусы делали разворот на Московском проспекте, теперь маршрут удлинился, и движение организовано по ул. Флотской через разворотное кольцо. Там оборудовали два новых остановочных павильона. Один – ближе к Московскому проспекту, другой – вблизи разворотного кольца у школы.

По маршруту 49 «Ул. Флотская – Завод «Янтарь» в рабочие дни выходят 8, а в выходные – 6 автобусов. По маршруту 87«Ул. Флотская – Завод «Янтарь» в рабочие дни выходит 10 и в выходные – 8 автобусов малого класса. Интервал движения – 18 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU