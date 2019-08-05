На улицу Флотскую в Калининграде стали заходить рейсовые автобусы
В микрорайоне Восточный началось движение общественного транспорта по отремонтированной улице Флотской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Раньше автобусы делали разворот на Московском проспекте, теперь маршрут удлинился, и движение организовано по ул. Флотской через разворотное кольцо. Там оборудовали два новых остановочных павильона. Один – ближе к Московскому проспекту, другой – вблизи разворотного кольца у школы.
По маршруту 49 «Ул. Флотская – Завод «Янтарь» в рабочие дни выходят 8, а в выходные – 6 автобусов. По маршруту 87«Ул. Флотская – Завод «Янтарь» в рабочие дни выходит 10 и в выходные – 8 автобусов малого класса. Интервал движения – 18 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU