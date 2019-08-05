СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-05T10:41:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 5 августа, в Московском районе Калининграда стали курсировать бесплатные шаттлы к рельсобусам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Бесплатные городские автобусы начали подвозить пассажиров из Московского района до остановочного пункта «4-й километр» на ул. Муромской, чтобы те могли воспользоваться электричкой до центра города. Вечером – в обратном направлении.

Маршрут движения автобусов: О. Кошевого – Интернациональная – У. Громовой – Н. Карамзина – О. Кошевого – Муромская – Солнечная – ОП «4 км» Обратно: ОП «4 км» - Солнечная – Муромская –ул. О. Кошевого – Интернациональная – У. Громовой – Н. Карамзина – О. Кошевого

Время отправления утром с О. Кошевого: - 6:30 и 6:35 - к поезду в 7:00 - 7:46 и 7:51 - к поезду в 8:22 - 8:58 и 9:04 - к поезду в 9:34

Время отправления вечером от о.п. 4 км: - 17:30 и 17:35 - от поезда в 17:25 - 18:19 и 18:24 - от поезда в 18:11 - 19:53 и 19:58 - от поезда в 19:48

Купить билеты на электричку можно будет у кондукторов РЖД на перроне или уже в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU