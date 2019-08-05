2019-08-05T11:09:35+03:00
Общество

В Калининграде запустили онлайн-трансляцию ремонта на ул. Киевской

Виктор Сергеев
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..Фото: gov39.ru
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За ремонтом дороги на улице Киевской в Калининграде теперь можно наблюдать в прямом эфире в интернете. На сайте правительства Калининградской области появилась онлайн-трансляция при помощи камер системы «Безопасный город».

Напомним, ремонт улицы Киевской начался 28 июля, однако уже на следующий день губернатор Антон Алиханов раскритиковал темп работ. Позже глава региона заявил, что движение по ул. Киевской откроют по одной полосе после того, как будут уложены нижние слои асфальта.

Ориентировочно это произойдет через 3-4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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