2019-08-05T10:54:33+03:00
Общество

Прокуратура потребовала организовать уличное освещение в поселке под Озерском

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Озерского района потребовала от администрации организовать уличное освещение в поселке Львовское. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки местные прокуроры узнали, что улица Калининградская от дома № 2 до дома № 20 в этом поселке не оборудована уличным освещением.

Прокурор района обратился в суд и потребовал обязать местную администрацию организовать уличное освещение автомобильной дороги вдоль улицы. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде откроется выставка ученицы Ильи Репина
На выходных в Калининградской области задержали 39 пьяных водителей
Под Калининградом шайка воров вынесла с мясокомбината больше трех тонн продукции
Сотрудники мэрии составили 10 протоколов за незаконную торговлю на Сельме и Моспроспекте
После застолий с уголовниками двое калининградцев оказались избиты и ограблены
В Калининградскую область не пустили крупную партию шкурок норки и песца
Под Калининградом насмерть задавили пешехода: водитель скрылся
Калининградский минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в августе
В Калининграде отключили электричество в домах на девяти улицах
Калининградская «Балтика» потерпела пятое поражение в сезоне
В Калининграде запустили онлайн-трансляцию ремонта на ул. Киевской
В Московском районе Калининграда стали курсировать бесплатные шаттлы к рельсобусам