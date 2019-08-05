Прокуратура потребовала организовать уличное освещение в поселке под Озерском
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Прокуратура Озерского района потребовала от администрации организовать уличное освещение в поселке Львовское. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки местные прокуроры узнали, что улица Калининградская от дома № 2 до дома № 20 в этом поселке не оборудована уличным освещением.
Прокурор района обратился в суд и потребовал обязать местную администрацию организовать уличное освещение автомобильной дороги вдоль улицы. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU