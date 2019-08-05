Калининградская «Балтика» потерпела пятое поражение в сезоне

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-05T11:04:58+03:00

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Калининградская «Балтика» потерпела пятое поражение в этом сезоне, проиграв на выезде «СКА- Хабаровск».

Хозяева открыли счет уже на шестой минуте матча, при этом, огорчил балтийцев их бывший одноклубник Илья Кузмичев. На 69-й минуте «Балтика» осталась вдесятером, на 93-й минуте футболисты грубо ошиблись в компенсированное время, что привело ко второму голу. Итоговый счет матча – 0:2.

После шести туров «Балтика» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU