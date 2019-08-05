В Калининграде отключили электричество в домах на девяти улицах

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-05T11:26:13+03:00

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В понедельник, 5 августа, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет света на ул. Октябрьская, 65-67, 61-63, 63А, ул. Ген. Павлова 32-34, 36, 38-40. До 16 часов электричество отключено на бул. Л. Шевцовой 1, 1а, 2-8, 2а, 3-11, 13б, 13в, 44-54; ул. У. Громовой 4, 15-25, 37а, 40-50.

До 18 часов света не будет - пр. Московский 70, 72, 74, 76а, спортплощадка для занятия паркуром пр. Московский - 9 Апреля, до 20 часов - ул. Бородинская 1б, 5, 7, 13, ул. Донского 34, 44б.

Подачу холодной воды для замены магистральной задвижки планируется отключить до 16 часов в дома ул. Ген. Толстикова 15/1, 15/2 ул. Автомобильная 17-19, 18б, 18в, 18г, 20, 21, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU