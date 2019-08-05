Калининградский минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в августе
В августе врачи мобильного центра здоровья будут вести прием пациентов на территории четырех муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
С 5 по 9 августа передвижная поликлиника будет работать в Светлом.
С 12 по 16 августа – в Янтарном.
С 19 по 23 августа – в Пионерском.
С 26 по 30 августа – поселок Пятидорожное Багратионовского района.
В передвижной поликлинике можно будет сделать экспресс- анализы крови на глюкозу и холестерин, измерить внутриглазное давление и антропометрию, а также сделать маммографию и УЗИ органов малого таза. Прием будут вести офтальмолог, кардиолог, гинеколог.
ИСТОЧНИК KP.RU