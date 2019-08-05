2019-08-05T11:35:56+03:00
Общество

Калининградский минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в августе

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В августе врачи мобильного центра здоровья будут вести прием пациентов на территории четырех муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

С 5 по 9 августа передвижная поликлиника будет работать в Светлом.

С 12 по 16 августа – в Янтарном.

С 19 по 23 августа – в Пионерском.

С 26 по 30 августа – поселок Пятидорожное Багратионовского района.

В передвижной поликлинике можно будет сделать экспресс- анализы крови на глюкозу и холестерин, измерить внутриглазное давление и антропометрию, а также сделать маммографию и УЗИ органов малого таза. Прием будут вести офтальмолог, кардиолог, гинеколог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде откроется выставка ученицы Ильи Репина
На выходных в Калининградской области задержали 39 пьяных водителей
Под Калининградом шайка воров вынесла с мясокомбината больше трех тонн продукции
Сотрудники мэрии составили 10 протоколов за незаконную торговлю на Сельме и Моспроспекте
После застолий с уголовниками двое калининградцев оказались избиты и ограблены
В Калининградскую область не пустили крупную партию шкурок норки и песца
Под Калининградом насмерть задавили пешехода: водитель скрылся
В Калининграде отключили электричество в домах на девяти улицах
Калининградская «Балтика» потерпела пятое поражение в сезоне
Прокуратура потребовала организовать уличное освещение в поселке под Озерском
В Калининграде запустили онлайн-трансляцию ремонта на ул. Киевской
В Московском районе Калининграда стали курсировать бесплатные шаттлы к рельсобусам