Под Калининградом насмерть задавили пешехода: водитель скрылся

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-05T11:37:10+03:00

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В четвертом часу ночи 4 августа на 2-м километре автотрассы «Калининград - Мамоново II» автомобилем был сбит пешеход. По предварительной информации, 22-летний парень находился в этот момент на проезжей части. От полученных травм он скончался до прибытия «Скорой помощи».

Сбивший юношу водитель не стал дожидаться ни медиков, ни полиции, а предпочел скрыться с места происшествия. В настоящее время правоохранители ведут его поиск. И напоминают, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком до полутора лет или арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU