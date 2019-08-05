После застолий с уголовниками двое калининградцев оказались избиты и ограблены

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-05T12:25:07+03:00

Полицейским в областном центре и в городе Неман удалось задержать преступников

Изменить размер текста: A A

Закон парных случаев в минувшее воскресенье блестяще подтвердился в Калининграде и городе Неман.

Сначала горожанин решил устроить пикничок на Каштановой алле вместе с едва знакомым мужчиной. Когда выпили, собутыльник набросился на него, избил и отобрал мобильный телефон.

Полицейские, к которым потерпевший обратился за помощью, смогли установить личность его обидчика и задержать ранее калининградца 39 лет от роду. Похищенный гаджет тот успел пропить.

Практически ту же работу пришлось проделать и оперативникам угрозыска межмуниципального отдела МВД России «Неманский» после того как совместное распитие спиртного в квартире по улице Красноармейской закончилось избиением хозяина жилища. В качестве трофеев 36-летний буйный гость прихватил с собой цифровую технику и мобильный телефон. В этом случае после задержания преступника его добычу успели изъять.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, по фактам грабежей возбуждены и расследуются уголовные дела. Оба их фигуранта, кстати, ранее уже неоднократно были судимы.

ИСТОЧНИК KP.RU