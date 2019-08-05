Сотрудники мэрии составили 10 протоколов за незаконную торговлю на Сельме и Моспроспекте
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде прошел очередной рейд по пресечению незаконной торговли на Сельме и Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сотрудники комитета муниципального контроля на улице Согласия, Герцена, Тельмана составили три протокола на продавцов за торговлю очками, фруктами, ягодами и кофе.
На Московском проспекте, на пересечении с улицей Грига и Миклухо-Маклая составлено семь протоколов на торговцев фруктами, трикотажем и продуктами питания.
Материалы будут направлены в адрес мировых судей города для принятия мер административного воздействия.
ИСТОЧНИК KP.RU