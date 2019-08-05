2019-08-05T12:50:27+03:00
Происшествия

Под Калининградом шайка воров вынесла с мясокомбината больше трех тонн продукции

Полицейским удалось задержать с поличным двух грузчиков предприятия и брата одного из них
Игорь ОРЕХОВ
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В Правдинском районе полиция объявила о завершении расследования по уголовному делу о хищении продукции с местного мясоперерабатывающего предприятия.

Двое грузчиков мясокомбината, конечно, знали там все ходы и выходы, а также были осведомлены о всех особенностях режима охраны. Себе в подручные 29-ти и 26-летний правдинцы взяли 28-летнего брата одного из них. Ночью тот подъезжал на машине к забору предприятия и принимал с той стороны мешки с полуфабрикатами. Так они орудовали неделю, затем вторую… Руководство комбината даже не подозревало о творящихся хищениях.

Зато об этом спустя какое-то время стало известно правоохранителям. Они установили круглосуточное наблюдение, которое подтвердило худшие подозрения. В итоге несунов повязали на месте преступления с поличным. Как определили эксперты, преступники успели вынести с комбината больше трех тонн продукции на сумму 894 тысячи рублей.

- В ходе расследования уголовного дела были изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали факт кражи, установлены места сбыта похищенного, разысканы и опрошены свидетели, которые подтвердили факт продажи мяса задержанными, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Злоумышленники дали признательные показания и возместили ущерб в сумме 890 000 рублей владельцу предприятия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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