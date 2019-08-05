На выходных в Калининградской области задержали 39 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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Со 2 по 4 августа инспекторы ГИБДД выявили и задержали на калининградских дрогах 39 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Двое водителей попались на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU