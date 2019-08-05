2019-08-05T12:51:00+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 39 пьяных водителей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Со 2 по 4 августа инспекторы ГИБДД выявили и задержали на калининградских дрогах 39 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое водителей попались на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде откроется выставка ученицы Ильи Репина
Под Калининградом шайка воров вынесла с мясокомбината больше трех тонн продукции
Сотрудники мэрии составили 10 протоколов за незаконную торговлю на Сельме и Моспроспекте
После застолий с уголовниками двое калининградцев оказались избиты и ограблены
В Калининградскую область не пустили крупную партию шкурок норки и песца
Под Калининградом насмерть задавили пешехода: водитель скрылся
Калининградский минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в августе
В Калининграде отключили электричество в домах на девяти улицах
Калининградская «Балтика» потерпела пятое поражение в сезоне
Прокуратура потребовала организовать уличное освещение в поселке под Озерском
В Калининграде запустили онлайн-трансляцию ремонта на ул. Киевской
В Московском районе Калининграда стали курсировать бесплатные шаттлы к рельсобусам