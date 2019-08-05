В Калининграде откроется выставка ученицы Ильи Репина
Экспозицию представят в музее изобразительных искусств
.Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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В Калининградском музее изобразительных искусств готовятся к открытию выставки из собрания Русского музея. 8 августа будут представлены работы художницы Анны Остроумовой-Лебедевой. Она – ученица Ильи Репина, Василия Матэ и Джеймса Уистлера. Художница посвятила себя возрождению гравюры и создала настоящие шедевры в искусстве ксилографии.
Как рассказали в музее, на выставке покажут более 80 графических и живописных произведений Анны Остроумовой-Лебедевой. Посетители музея увидят виды старого Петербурга и Италии, интерьеры русских усадеб.
Выставка работает до 29 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU