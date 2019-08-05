2019-08-05T13:13:30+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка ученицы Ильи Репина

Экспозицию представят в музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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В Калининградском музее изобразительных искусств готовятся к открытию выставки из собрания Русского музея. 8 августа будут представлены работы художницы Анны Остроумовой-Лебедевой. Она – ученица Ильи Репина, Василия Матэ и Джеймса Уистлера. Художница посвятила себя возрождению гравюры и создала настоящие шедевры в искусстве ксилографии.

Как рассказали в музее, на выставке покажут более 80 графических и живописных произведений Анны Остроумовой-Лебедевой. Посетители музея увидят виды старого Петербурга и Италии, интерьеры русских усадеб.

Выставка работает до 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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