2019-08-05T13:22:08+03:00
Общество

В Светлогорске в течение трех дней возможны проблемы с электричеством

Виктор Сергеев
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На этой неделе в Светлогорском городском округе ожидается снижение надежности электроснабжения. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Фейсбук».

С 5 августа по 8 августа пройдут ремонтные работы на Светлогорской ПС. В округе это объекты инфраструктуры и бытовые потребители Светлогорска, пос. Отрадное, Зори, Майский, Приморье, Донское, Филино.

- В случае возможных аварийных отключений энергетики обязуются направить все силы и средства на восстановление электроснабжения и просят проявить терпение в ожидании подачи напряжения в сеть, - добавили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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