Семья калининградцев отсудила у энергетиков компенсацию морального вреда

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-05T13:22:25+03:00

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В Краснознаменском районе супружеская пара подала в суд на предприятие «Янтарьэнергосбыт».

Муж и жена с маленьким ребенком арендовали квартиру, невзирая на то, что электричество там отсутствовало – его обрубили из-за долгов хозяина жилища. О чем тот честно предупредил своих квартирантов. Договорились, что те сами установят новый электросчетчик, после чего в помещении вновь зажегся свет.

После этого какое-то время всех все устраивало, арендаторы аккуратно платили по счетам. Идиллия нарушилась после того как семье пришел счет от энергоснабжающей организации – на погашение задолженности прежнего нанимателя квартиры. А пока квартиру вновь обесточили. Это при том, что ранее Краснознаменский районный суд при рассмотрении иска собственника жилища установил, что требования об оплате задолженности за прежнего нанимателя незаконны.

В итоге состоявшегося нового представитель ответчика - «Янтарьэнергосбыта» согласился с требованиями в части нарушения прав истцов. Суд взыскал с предприятия компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей каждому из членов пострадавшей семьи. Включая ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU