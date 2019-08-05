2019-08-05T13:54:53+03:00
Происшествия

В Ладушкине в ДТП погиб мотоциклист

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В ночь на понедельник, 5 августа, в Ладушкине в ДТП погиб мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Победы. 30-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не справился с управлением, врезался в бордюр и упал на проезжую часть.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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