В Ладушкине в ДТП погиб мотоциклист
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В ночь на понедельник, 5 августа, в Ладушкине в ДТП погиб мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Победы. 30-летний водитель мотоцикла «Сузуки» не справился с управлением, врезался в бордюр и упал на проезжую часть.
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU