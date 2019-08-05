2019-08-05T14:14:05+03:00
Общество

В Калининграде на перекрестке ул. Гагарина - Литовский Вал - Фрунзе установили фоторадар

Комплекс автофиксации нарушений ПДД будет контролировать проезд перекрестка на «красный», стоп-линию и движение по полосам
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области заработали пять новых комплексов автофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Калининграде установили три комплекса. Один из них - на перекрестке ул. Гагарина-Литовский Вал-Фрунзе. Этот комплекс контролировать проезд перекрестка на «красный», стоп-линию и движение по полосам. Также комплексы установили на Ленинском проспекте, 32 и пр. Мира, 124, они будут контролировать скоростной режим.

Два комплекса также установлены на автодороге Зеленоградск-Приморск через Светлогорск в поселках Приморье и Отрадное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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