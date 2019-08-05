2019-08-05T14:33:52+03:00
Общество

Около 600 калининградских семей получили компенсацию взамен земельных участков

Виктор Сергеев
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На начало августа в Калининградской области 587 многодетных семей не стали ждать земельные участки и получили единовременную выплату. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Напомним, 300 тысяч рублей – это альтернативная мера поддержки многодетных семей, взамен предоставления им бесплатных земельных участков.

Новая мера соцподдержки наиболее востребована в Калининграде, а также Гурьевском, Черняховском, Гусевском, Светловском, Балтийском и Советском городских округах. Всего на 1 августа зафиксировано 743 обращения граждан по этому вопросу.

Полученные 300 тысяч рублей могут быть направлены на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; на погашение основной суммы долга по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; оплату жилого помещения, приобретенного по договору купли-продажи с рассрочкой платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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