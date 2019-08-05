2019-08-05T15:01:52+03:00
Общество

Свыше 100 жителей Правдинского района остались без электричества из-за долгов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала года 113 жителей Правдинского района остались без электричества из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта». 62 человека погасили задолженность после отключения, оставшиеся 51 по-прежнему остаются отключенными.

Сейчас задолженность за свет жителей муниципалитета составляет 1,9 млн рублей, при этом, 112 тысяч рублей задолжали два жителя.

По состоянию на 1 июля у судебных приставов находятся 137 исполнительных документов на сумму 558,7 тысяч рублей.

- Если потребители не погасят задолженность, приставам придётся наложить арест на имущество и банковские счета должников, удержать часть средств из заработной платы неплательщиков в счет погашения долга и ограничить выезд за пределы региона, что в летний период отпусков особенно актуально, - отметили в электросбытовой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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